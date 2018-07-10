На Ривненщине сообщено о подозрении 11 участникам массовых беспорядков и сопротивления правоохранителям во время выполнения ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что преступную группу создал житель пгт Клесов, в состав которой привлек односельчан, с четким распределением функций и ролей между ними. Сообщники разработали план сбора местного населения, приготовления и совершения преступлений, связанных с сопротивлением сотрудникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать им выполнять служебные обязанности по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи янтаря.

На основании полученных следователем и прокурором доказательств установлена ​​причастность указанных лиц к массовым беспорядкам, организованным при въезде в урочище «Свалка» и «Азалия» Сарненского района, где они вместе с местным населением заблокировали передвижение работников полиции и совершили в отношении их насилие с применением физической силы, а также повредили служебный автотранспорт.

Действия сообщников квалифицированны органом досудебного расследования по ст.ст. 294, 342, 345 УК Украины (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

11-ти участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и по ним судом применены меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются необходимые следственные действия по установлению всех причастных к массовым беспорядкам лиц с целью привлечения к предусмотренной законом ответственности.