Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек назвал провокацией мероприятия в селе Сагрынь, где при участии президента Украины Петра Порошенко состоялось чествование украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, все вчерашние события были «одной большой провокацией». По его словам, убийства украинцев там имели место 10 марта 1944 года.

«Как это соотносится с 8 июля? Этого никто не знает. Это было сделано как провокация к 75-й годовщине трагической кровавой недели на Волыни, когда в системный способ украинские националисты, бандиты, которых трудно найти в истории мира, по зверски убили тысячи поляков», - заявил Чарнек.

Он также пообещал подать в прокуратуру жалобу на главу Украинского общества Польши Гжегожа Куприяновича.

«Господин Куприянович однозначно сравнивает события в Сагрыни с событиями на Волыни. Сравнивает 130 тысяч жертв геноцида с несколькими сотнями лиц, которые погибли в Сагрыни. По моему мнению, это может быть преступлением», - считает воевода.

Чарнек ссылается на положения Уголовного кодекса относительно пренебрежения народа или Польского государства, а также на статью 55 закона об институте национальной памяти.

Председатель Украинского общества возмущен словами Чарнека. Он считает, что вчера не сказал ни слова неправды, и что украинцы имеют право на собственное видение истории.

«Это позорно, когда высший представитель польского государства в Люблинском воеводстве называет «провокацией» траурные церемонии в честь жертв с участием главы другого государства», - заявил Куприянович.

Президент Украины Петр Порошенко накануне посетил юго-восток Польши, где в несуществующем сегодня украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от рук поляков погибло 660 украинцев.