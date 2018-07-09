Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы, в частности, планируется рассмотреть предложение введения нового изменения, касающегося проектирования общественных туалетов для пассажиров на станциях метрополитена или при входах в них.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. На сколько мне известно, в Киеве даже создавали такую ​​петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено. Поэтому сейчас, обновляя ГСН по метрополитену, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них», - сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

По его словам, необходимо проанализировать все технические возможности того, как это можно сделать. «Нужно сделать оценку вопроса со всех сторон. Ключевые критерии: необходимость, безопасность и соотношение по стоимости. Возможно, на самых перронах станций делать это будет сложно технически. Альтернативные варианты - проектировать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Это будет удобно для людей. Во многих странах Европы именно так и сделано, например, в подземках Лондона, Парижа или Рима работают такие туалеты», - отметил замминистра.

На сегодняшний день в действующем ГСН В.2.3-7-2010 «Сооружение транспорта. Метрополитены» отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для посетителей. Это объясняется возможной опасностью пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов. Однако в ряде стран мира, в частности, во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее туалеты для пассажиров в метро являются распространенной практикой и пользуются спросом. Кстати, в Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Напомним, Минрегион предлагает обязательное обустройство туалетов для посетителей в крупных продовольственных магазинах.

Государственные строительные нормы (ДБН) - обязательны к выполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.