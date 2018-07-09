Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили на Буковине деятельность международной организованной группировки, участники которой контрабандой ввозили в Украину из стран Евросоюза мото- и велотехнику, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое черновчан через связи в криминальных кругах нескольких стран ЕС организовали механизм похищения, разукомплектования мототехники и велосипедов известных мировых брендов. Детали поступали в Украину под видом почтовых отправлений работников. Злоумышленники реализовывали товар на территории Украины и СНГ через интернет.

Сотрудники СБУ во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников и хранения похищенной техники обнаружили тринадцать мотоциклов иностранного производства, более трех десятков велосипедов и большое количество комплектующих. По предварительной оценке стоимость изъятой техники составляет почти сто тридцать тысяч долларов США. Правоохранители также обнаружили крупную сумму наличными в рублях и иностранной валюте, а также двадцать одну майнинговую «ферму».

Участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ст.198 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной схеме.