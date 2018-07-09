Украинская писательница Таня Малярчук стала лауреатом престижной премии имени Ингеборг Бахман.

Как сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, это одна из главных наград немецкоязычной литературы.

Сенсація! Українка Таня Малярчук здобула премію Інгеборг Бахман - одну з головних відзнак німецькомовної літератури. Вітаємо і пишаємось! pic.twitter.com/jastypJi40 — olexander scherba (@olex_scherba) 8 июля 2018 г.





Ранее писательница поделилась со своими подписчиками в социальной сети новостью, что ее немецкоязычное произведение попало в этот конкурс. «Уже через два дня вместе с еще 13 авторами буду участвовать в конкурсе на немецкоязычную литературную премию Бахман. Впервые буду читать не перевод с украинского, а написанный по-немецки художественный текст. Эти чтения проходят в Клагенфурте с 1977 года, их смотрят в прямом эфире 300 тысяч людей», - написала Малярчук 3 июля.

Эта премия носит имя одной из самых известных австрийских писательниц. Денежный эквивалент премии составляет 25 тыс. евро.

Таня Малярчук живет в Австрии с 2011 года.