9 июля около 1:00 на ул. Кодацкий Спуск в Днипре произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где не приходя в сознание, он скончался, сообщает пресс-служба облполиции.

В ходе осмотра места происшествия была изъята и направлена на экспертизу гильза. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших.