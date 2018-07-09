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9 июля около 1:00 на ул. Кодацкий Спуск в Днипре произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где не приходя в сознание, он скончался, сообщает пресс-служба облполиции.

В ходе осмотра места происшествия была изъята и направлена на экспертизу гильза. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших.

 

 
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