8 июля в 16:32 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Некрасова во Львове произошел взрыв, в результате чего от полученных травм один человек погиб и еще один травмирован.

По данным облполиции, предварительно установлено, что в помещении взорвалась граната Ф-1. Также установлена ​​личность погибшего – им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, в которой врачи диагностировали, в частности «проникающее ранение грудной клетки и живота».

Во время обследования помещения других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай» и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.