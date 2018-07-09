также в разделеПроисшествия
В Полтаве тяжело ранили полицейского, пытавшегося остановить драку 11
В Харькове из-за халатности чиновницы погиб 3-летний ребенок 23
Под Киевом водитель наехал на дорожных рабочих: один погиб, 4 – травмированы 33
В Днипре застрелили мужчину 37
В дом жителя Ривного бросили гранату 30
Ребенок, упавший в костер во время Купала, умер в больнице 60
ООС: За сутки – 21 обстрел, один военный ранен 16
В ДТП в Харькове погиб чемпион Украины по мотокроссу 37
Украинцы попали в ДТП в России: 2 погибли, 4 – ранены 63
На Закарпатье семейная ссора закончилась взрывом гранаты 54
На Львовщине 13-летняя девочка убила пьяного отца 74
По факту гибели подростков на Черниговщине открыто два дела 50
В Харьковской области на праздновании Купала ребенок упал в костер 33
Сутки в ООС: Боевики применили гранатометы и пулеметы 20
Умер Левко Лукьяненко 167
Боевики ежедневно срывают «хлебное» перемирие: 30 обстрелов за сутки 20
Нардеп Линько попал в серьезное ДТП 37
На Черниговщине в результате обрушения бетонной плиты погибли трое детей 59

8 июля в 16:32 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Некрасова во Львове произошел взрыв, в результате чего от полученных травм один человек погиб и еще один травмирован.

По данным облполиции, предварительно установлено, что в помещении взорвалась граната Ф-1. Также установлена ​​личность погибшего – им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, в которой врачи диагностировали, в частности «проникающее ранение грудной клетки и живота».

Во время обследования помещения других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай» и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги