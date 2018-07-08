По меньшей мере 64 человека погибло и еще более 40 пропали без вести в результате наводнений и оползней в западной части Японии. Уровень воды поднимался так быстро, что некоторые люди не успевали выбраться из дома. Некоторые были заживо погребены под слоем воды и грязи, сообщает ВВС.

Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима, где с четверга не прекращаются проливные дожди. От наводнения пострадали сотни домов, около полутора миллионов жителей получили от властей приказ покинуть свои жилища в интересах безопасности. Еще три миллиона получили рекомендации властей об эвакуации.

«Мы еще никогда не наблюдали таких сильных дождей, - заявил на пресс-конференции представитель Японского метеорологического агентства (JMA), - сложившаяся ситуация крайне опасна».

Власти Японии говорят, что потенциально это наводнение может стать самым сильным стихийным бедствием за многие десятилетия.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абе, спасатели вступили в гонку со временем в попытке спасти и эвакуировать пострадавших.

Правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией, который управляет действиями 54 тыс. спасателей, пожарных, военных и полицейских, направленных в наиболее пострадавшие районы на юго-западе и западе страны.

Дожди начались в конце прошлой недели, когда к сезонному дождевому фронту присоединились осадки ослабевающего тайфуна.

Потоки влажного теплого воздуха со стороны Тихого океана усилили эффект, создав погодные условия, близкие к тем, что ровно год назад вызвали наводнение на юго-западе Японии и привели к гибели десятков людей. По данным JMA, дождевой фронт слишком долго оставался на одном месте.

Сейчас в ряде районов дожди прекратились, и вода стала спадать. В пятницу было частично восстановлено движение скоростных поездов, однако в четверти японских префектур остается в силе предупреждение о возможных оползнях.

Хотя власти Японии всегда пристально следят за прогнозами погоды и заранее предупреждают жителей о грозящей опасности, плотность застройки в стране так высока, а в горной местности построено так много жилья, что любое стихийное бедствие грозит обернуться трагедией.

Отчасти специалисты винят в этом послевоенную политику правительства, когда было разрешено вырубить старые леса на многих горных участках.

Вырубки засадили новыми деревьями, корни которых не способны эффективно удерживать почву во время наводнений, что приводит к оползням.



