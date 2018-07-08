В воскресенье, 8 июля, вступил в силу новый Закон Украины «О национальной безопасности», сообщает Укринформ.

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента по стратегическому руководству Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность и увольняется Президентом по представлению министра обороны, которому и подчиняется.

В то же время закон о нацбезопасности начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности – теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями. Основными задачами СБУ определено противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьбу с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала и прочее.

В то же время за пределы полномочий СБУ вынесено функции по расследованию экономических преступлений.

Законом также предусмотрено финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Так, объем соответствующих расходов должно составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых 3% будет выделяться на ВСУ.

Кроме того, закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны парламента и гражданского общества.

В документе также отмечается, что его отдельные положения вступают в силу с 1 января 2019 года (о назначении министра обороны и его заместителей из числа гражданских лиц) и с 1 января 2021 года (о главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видах и отдельных родах войск).

Как сообщал ForUm, Верховная Рада приняла внесенный Президентом закон «О национальной безопасности Украины» 21 июня. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту 27 июня.

Президент Петр Порошенко подписал закон 5 июля, а 7 июля документ был опубликован в парламентском издании «Голос Украины».