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В результате ДТП в городе Орел (РФ) в воскресенье погибли двое и пострадали четверо украинцев.

Об этом сообщил Украинской правде заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По информации, полученной Посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г. Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины», - отметил он.

В результате ДТП погибли двое граждан Украины. 4 пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу.

«Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными – по перевозке тел погибших в Украину», - добавил представитель МИД.

Агентству ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в аварии на улице Итальянская, что произошло в 6:16, погибли двое и пострадали пять человек.

 
ForUm

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