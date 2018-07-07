В небольшом итальянском городке Тремеццо на берегу озера Комо 6 июля состоялся настоящий праздник фешн-индустрии – новый показ легендарного бренда Dolce&Gabbana Alta Moda 2018.

Невероятные краски образов, продуманный до мелочей роскошный дизайн территории и прекрасная летняя Италия – все это подчеркивало как всегда искрометные идеи Доменико Дольче и Стефано Габбана и их потрясающий внутренний мир, отображенный в непревзойденных нарядах. Их демонстрировали топ-модели всех времен и народов: Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Эшли Грем, Хелена Кристенсен, Мэй Маск (мама Илона Маска), Леди Китти Спенсер (племянница Леди Ди), Халима Аден (первая модель в хиджабе).

Оксана Марченко в ошеломительном красном наряде от Dolce&Gabbana

Очаровательная Оксана Марченко в итальянском Тремеццо на берегу озера Комо

Также показ посетили известные и влиятельные VIP-гости, среди которых – и украинская телеведущая Оксана Марченко. Она просто покорила присутствующих своим ошеломляющим красным нарядом, от которого весь вечер не мог отвести глаз и один из его создателей – Доменико Дольче.

От наряда Оксаны не мог отвести глаз и его создатель Доменико Дольче

Оксана пообщалась со многими гостями, приглашенными на праздник

Оксана Марченко, Наоми Кемпбелл и Доменико Дольче

Леди Китти Спенсер и Оксана Марченко обсудили модные тенденции лета

К дружбе и вниманию именитого кутюрье Оксана относится с большим трепетом, что подтверждают теплые словами в его адрес.

«Всегда восторгаюсь твоей оригинальностью в настолько красочном видении мира, в постоянно новаторском взгляде на классику, которая в твоих руках становится современной. Твоя смелость в комбинации деталей не имеет границ, что всегда обращает на себя внимание и вызывает восторг. Роскошь, шик и тонкая загадка – уважаю тебя именно за такой подход к творчеству. Благодарю, что открываешь для меня свой потрясающе красивый мир, полон эстетики и замечательных Gлюдей», — так подписала Оксана Марченко снимки с кутюрье в Instagram.