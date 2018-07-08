В Кегичевском районе Харьковщины 5-летний мальчик упал в костер.
По данным полиции, сообщение о происшествии поступило 6 июля.
Как выяснилось, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер.
Известно, что семья потерпевшего характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.
Ребенка с помощью санавиации доставили в одну из больниц Харькова, где ему была предоставлена вся необходимая помощь.
Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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