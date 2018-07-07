Бывший политзаключенный, диссидент и экс-нардеп Украины Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Ранее сегодня бывший народный депутат Владимир Яворивский сообщил, что Левко Лукьяненко находится в реанимации.
Лукьяненко родился 24 августа 1928 в селе Хриповка Черниговской области. За подпольную антисоветскую деятельность в мае 1961 Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу, однако через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15-ю годами лишения свободы. Наказание отбывал в Мордовии.
Левко Лукьяненко – соучредитель Украинской хельсинской группы, удостоен звания Герой Украины.
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