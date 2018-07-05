В Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.

«Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, из какого оружия стреляли», - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Событие должным образом зарегистрировано. Начаты два уголовных производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.