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Убитый 5 июля в Шевченковском районе Киева мужчина был подполковником полиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора департамента коммуникации  Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

«Вчера в столице в полдень был убит сотрудник Национальной полиции Дмитрий Глушак. Он с 1995 года работал в уголовной полиции», – отметила она.

«Личный состав Национальной полиции скорбит и выражает соболезнования семье погибшего полицейского», – подчеркнула Атаманова.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что для поиска убийцы создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят лучшие специалисты Национальной полиции.

«Мы привлекли коллег из Службы безопасности Украины. Думаю, что мы отчитаемся перед обществом о скором раскрытии этого правонарушения. Злоумышленника мы должны найти, привлечь к уголовной ответственности. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший. Выражаю соболезнования семье погибшего полицейского, родителям, жене и 6-летнему сыну, который остался сиротой», – подчеркнул он.

В Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчинуПогибший был полицейским.
ForUm

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