Украинский консул добился освобождения и возвращения домой двух украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии.
Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
«Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве», – написал он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время