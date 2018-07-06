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Украинский консул добился освобождения и возвращения домой двух украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии.

Об этом в Twitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве», – написал он.
ForUm

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