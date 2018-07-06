Организаторам и членам команды под названием «Карпаталья» из числа граждан Венгрии, которые приняли участие в так называемом чемпионате непризнанных государств, запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на депутатский запрос народного депутата Андрея Ильенко, сообщает «Европейская правда».

«Установлено, что команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского «Закарпатье») сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют закарпатское происхождения (родились в Закарпатской области)», - говорится в документе.

Кроме того, СБУ объявила официальные предостережения двум игрокам-гражданам Украины из состава команды и инициировала перед Федерацией футбола Украины рассмотрение вопроса о лишении их соответствующих спортивных лицензий.

Организовал команду «Карпаталья» депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

В 2018 году «Карпаталью» представляли исключительно игроки венгерских футбольных лиг, но в заявке значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам.

Команда выступала на турнире ConIFA World Football Cup, который проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, которые не являются членами ФИФА. Эта конфедерация основана в 2013 году, она проводит чемпионаты мира раз в два года. В этом году турнир проходил в Лондоне.

В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах - даже команды так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд »непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа«, но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.

Главы Минспорта и МИД Игорь Жданов и Павел Климкин призвали правоохранительные органы отреагировать на инцидент.

Победителем «чемпионата мира» стала команда Kárpátalja, так венгры называют Закарпатье.