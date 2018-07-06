Национальный банк Украины технически готов к выпуску электронной гривни, но продолжает изучать целесообразность этого шага.



Как сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк в ходе круглого стола в Киеве, пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины продолжается, но вопрос целесообразности такого выпуска пока изучается, сообщает УНИАН.

«С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но относительно сроков внедрения и сроков выхода за пределы пилота – этот вопрос еще изучается», - сказал он.

Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.