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В первом полугодии крупные налогоплательщики уплатили в госбюджет 150,8 млрд грн, сообщает на своей странице в Facebook Офис крупных плательщиков ГФС.

Так, в течение 6 месяцев плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 150,8 млрд. грн (Днипро – 15,1 млрд грн, Запорожье – 7,5 млрд грн, Львов – 2,7 млрд грн, Одесса - 4 млрд грн, Харьков – 6,4 млрд грн, Киев – 115,1 млрд грн).

Отмечается, что поступления января-июня превысили уплату соответствующего периода прошлого года на 22,2 млрд грн или на 17,3 процента.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, составила 58,5 процентов от общего сбора в государственный бюджет налоговых платежей по Украине.
ForUm

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