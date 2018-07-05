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Мужчина, которого сегодня застрелили в Шевченковском районе столицы, оказался полицейкм, сообщает Информатор.

Отмечается, что мужчину застрелили в машине Hyundai.

«Известно, что убитому около 35 лет. Полицейские между собой говорят, что это был их коллега. Жители соседнего дома говорят, что не знают этого мужчину и авто им также незнакомо. Труп в авто заметила мимо проходящая женщина, она же и вызвала 102. Также известно, что прежде, чем тело обнаружили, оно пролежало около 20 минут. Также стоит отметить, что при себе у сотрудника МВД не было мобильного», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 5 июля в Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину.
ForUm

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