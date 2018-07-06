Сегодня, 6 июля, в 6:37 в Мариуполе на улице Торговой столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, сообщает 0629.com.ua.

Столкнулись два легковых автомобиля - Dacia Logan, Skoda Octavia. Из-за резкого торможения в них въехало маршрутное такси №157.

В результате столкновения Logan вспыхнул и полностью сгорел. На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГосЧС, патрульные полицейские.

В скорую помощь позвонила прохожая. С места ДТП госпитализированы трое пассажиров маршрутки: женщина и двое мужчин. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.

Трое водителей транспортных средств и один пассажир легкового авто также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.