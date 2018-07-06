В Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахару (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

Помимо Асахары казнены несколько его сторонников.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции, сообщает «Новое Время».

В марте 1995 года участники секты устроили теракт в метро Токио, распылив нервнопаралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около шести тысяч пострадали.

Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, а 13 из них приговорены к смерти.

Собеседники NHK рассказали, что в последние несколько лет Асахара отказывался встречаться с членами своей семьи или адвокатами.

Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано.