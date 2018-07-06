также в разделеПолитика
Совет ЕС на полгода продлил санкции против РФ 30
Нардеп Нимченко встал на защиту русского языка в Конституционном суде 53
Порошенко подписал закон о нацбезопасности 31
Депутаты снова отложили обновление ЦИК 26
Минюст: Высшее руководство РФ ответственно за катастрофу МН17 100
Порошенко: Для России нет «красных линий» 47
Луценко: Янукович оставил в казне меньше, чем у меня было после тюрьмы 38
Мураев оставил жену с детьми ради молодой модели 1037
Хавич: Благодаря Медведчуку украинцы получили шанс избавиться от неадекватного Парубия 269
Украина и Сербия увеличат срок безвизового пребывания граждан 21
Эксперт: Ирина Геращенко попала в состав ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины по ошибке 75
Мартынюк: Пиар украинских политиков только вредит украинским заключенным и пленным 59
Bellingcat: В обращении к народу Порошенко процитировал кликбейт-сайт 63
У Трампа заверили, что США не признают аннексию Крыма РФ 78
В Раде создадут комитет по вопросам разведки 77
Венгрия будет блокировать любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО 124
Порошенко: Крым должен стать неподъемным грузом для Москвы 144
Конституционный суд Польши оценит «антибандеровские» нормы закона об ИНП 41

Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России.

Соответствующая запись появилась на странице Heritage Foundation в Twitter, сообщает УНИАН.

Памятка адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина - жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Кремль сообщили, что главы государств планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, «лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги