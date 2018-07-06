Аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России.



Соответствующая запись появилась на странице Heritage Foundation в Twitter, сообщает УНИАН.

Памятка адресована президенту США накануне его рабочей поездки в Европу, где Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО и проведет встречу с президентом России Путиным.

«Вот что надо помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия это агрессор, а Украина - жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять», - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Кремль сообщили, что главы государств планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, «лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности».