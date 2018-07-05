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Самолет MD-83 авиакомпании Bravo, который 14 июня во время посадки выкатился за взлетную полосу аэропорта «Киев» имени Сикорского, утилизируют. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта.

«Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo сегодня погрузили на трейлер и оттранспортировали на специальную площадку. После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее с самолета были сняты двигатели. В операции принимали участие службы аэропорта и пожарные бригады аэропорта.

Напомним, 14 июня в 20:40, выполняя посадку в сложных погодных условиях, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

 
ForUm

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