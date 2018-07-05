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Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Балух написал письмо, в котором поблагодарил украинцев за поддержку.

Совет Европейского Союза еще на полгода продлил действие санкций против России, направленных на конкретные секторы ее экономики.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности Украины».

Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии еще 13 человек, среди которых Кирилл Вышинский, которых Украина может передать Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных Кремля.

В Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину. По данным СМИ, погибший был полицейским.

Лица, которые не являются гражданами Евросоюза, но освобождены от визовых требований, должны будут пройти проверку и получить разрешение на въезд в Шенгенскую зону.

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