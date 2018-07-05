Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Балух написал письмо, в котором поблагодарил украинцев за поддержку.

Совет Европейского Союза еще на полгода продлил действие санкций против России, направленных на конкретные секторы ее экономики.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности Украины».

Верховная Рада приняла закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм «единого окна», а также об оптимизации и упрощении таможенных процедур.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фамилии еще 13 человек, среди которых Кирилл Вышинский, которых Украина может передать Российской Федерации для освобождения украинских политзаключенных Кремля.

В Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину. По данным СМИ, погибший был полицейским.

Лица, которые не являются гражданами Евросоюза, но освобождены от визовых требований, должны будут пройти проверку и получить разрешение на въезд в Шенгенскую зону.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов считает, что если освободят только его, это будет полный провал. Об этом заявила его двоюродная сестра Наталья Каплан, которая встретилась с Сенцовым в колонии в Лабытнанги.

Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода «Северный поток-2».

Россия понесет ответственность за сбитый «Боинг» МН17. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

ВР приняла постановление «О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве» (№8541). З

Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Так называемый депутат Госдумы РФ, бывший «прокурор» окупированного РФ Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Музей Революции достоинства получил предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.

Два человека, которые были госпитализированы в городе Эймсбери, что недалкео от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».