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48 народных депутатов направили в Конституционный Суд представление о несоответствии Конституции Украины закона «Об образовании». Об этом в комментарии «112 Украина» сообщил народный депутат Украины, представитель Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

«Во-первых, закон «Об образовании» не соответствует статье 24, статье 5 и статье 10 Конституции Украины, поскольку имеет место дискриминация. Во-вторых, этим законом Украина продемонстрировала, что игнорируются нормы международного права, которые регулируют развитие языка, в том числе языка национальных меньшинств. И в-третьих, речь идет о нарушении процедур принятия этого закона», — пояснил Нимченко.

Ранее народный избранник обращал внимание на то, что, на словах ратуя за европейские стандарты демократии, защиту прав и свобод человека, власть попирает их.

«Отечественный МИД прямо заявляет о «непоколебимости позиции» Киева в отношении «языковой» статьи 7 закона «Об образовании», ограничивающей права национальных меньшинств. Такая заведомо провальная внешняя политика привела к тому, что в отношениях со странами-соседями Киев вошел в зону турбулентности и «раскачивания» добрососедства в геополитическом поле сопредельных государств — Украина оказалась в кольце политических конфликтов», — считает Василий Нимченко.

Напомним, после принятия Верховной Радой в сентябре 2017 года закона «Об образовании» Румыния, Молдова и Россия заявили о его дискриминационном характере по отношению к нацменьшинствам, а Венгрия объявила бойкот Украине в связи с ограничением права этнических венгров обучаться на родном языке. Дальнейшие консультации с представителями венгерской общины в Украине и с представителями венгерского МИДа результатов не принесли — власти Венгрии продолжают жестко отстаивать право венгров обучаться на родном языке.
ForUm

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