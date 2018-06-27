Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины «О национальной безопасности» и передал его на подпись Президенту

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Подписал Закон Украины «О национальной безопасности». Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту Петру Порошенко», - отметил Парубий.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, приняла внесенный Президентом закон «О национальной безопасности Украины».

Закон определяет основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

В частности, в нем уточнены полномочия Президента относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

«С введением военного положения Национальная гвардия Украины приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения, входит в состав сил обороны. Стратегическое руководство Национальной гвардией Украины осуществляет Президент Украины через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, о чем говорится в указе Президента Украины о введении военного положения, который утверждается Верховной Радой», - говорится в документе.

Законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Так, главнокомандующий ВСУ назначается на должность и увольняется Президентом Украины по представлению министра обороны, которым и подчиняется.

При этом начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему ВСУ. Его полномочия, задачи и порядок функционирования Генштаба определяются в положении, которое утверждается Президентом Украины.

Закон начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. В частности, меняется статус Службы безопасности Украины - теперь она является специальным органом с правоохранительными функциями, обеспечивает государственную безопасность, действуя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Среди основных задач СБУ определены противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасность, экономическая и информационная безопасность государства, объектов критической инфраструктуры, охрана государственной тайны.

В то же время за пределы полномочий СБУ вынесены функции по расследованию экономических преступлений.

При этом, как объяснил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, к полномочиям СБУ в сфере экономики будет относиться исключительно разведывательная защита экономического и научного потенциала государства.

Кроме того, закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

В то же время граждане Украины принимают участие в осуществлении гражданского контроля через общественные объединения, членами которых они являются, через депутатов местных советов, лично путем обращения к Уполномоченному по правам человека или в государственные органы. При этом сфера общественного контроля может быть ограничена законом «О государственной тайне».

Новый закон предусматривает отмену трех законов «Об основах национальной безопасности Украины», «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» и «Об организации оборонного планирования».