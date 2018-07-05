Сегодня, 5 июля, около 10:15 в Киеве на улице Евгения Коновальца Toyota Sequoia врезалась в маршрутку с людьми.
Автомобиль ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости въехал сзади в автобус, из которого в это время выходили люди, сообщает Информатор.
Как рассказали прибывшие на место патрульные, пострадали пять пассажиров маршрутки, трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи.
У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно. По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя целы. По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время