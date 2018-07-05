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В Савранском районе Одесской области 5 жителей села Концеба госпитализированы с диагнозом отравление грибами, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Отмечается, что 4 июля в 8:30 в Службу спасения «101» поступила информация от главного врача Савранской районной больницы о том, что в больницу 4 июля около 5:00 госпитализированы 5 жителей с. Концеба Савранского района с диагнозом отравление грибами: три женщины, одна из них беременна и два человека.

По словам пострадавших, компания из 6 человек (один человек в медицинское учреждение не обращался) ела грибы дома, которые накануне собрала в лесополосе. Больных перевели в Одесскую областную больницу, где вышеуказанные 4 человека письменно отказались проходить лечение и вернулись домой, а под наблюдением врачей осталась беременная женщина состояние здоровья - средней тяжести с положительной динамикой. Чрезвычайная ситуация на контроле.
ForUm

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