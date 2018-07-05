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Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках.

За соответствующее решение в отношении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине (№8331) проголосовали 263 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, докладывая по законопроекту, сообщил, что документ был серьезно доработан профильным комитетом и поэтому призвал парламентариев принять его за основу и в целом.

«Комитетом был доработан законопроект. Прежде всего в части сбалансировании частей парламента и Президента – установлено равное количество и в конкурсной комиссии и в наблюдательном совете. И, поскольку мы серьезно доработали технические детали - просим поддержать в целом», - сказал Довбенко.

Он сообщил, что закон будет способствовать улучшению деятельности финансового сектора в Украине. «Мы должны навести порядок в государственном секторе банковской системы, который составляет угрожающе монопольные 56% и является хронически убыточным и неэффективным. Второе, мы имеем сегодня неэффективный контроль за сотнями миллиардов гривен из госбюджета, которые мы направляем на поддержку госбанков, и этот законопроект нам позволяет навести и здесь порядок», - сообщил депутат.

Также он отметил, что закон позволит усовершенствовать корпоративное управление госбанками и создать независимые наблюдательные советы.  «Мы сегодня не имеем сформированных наблюдательных советов в государственных банках, и этот законопроект дает возможность запустить новый механизм и наконец-то иметь порядок. Также мы должны навести порядок и в наших обязательствах, которые мы имеем перед нашими партнерами, а там мы должны получить финпомощь на сумму 800 млн долл. и это поможет нашей экономике эффективней работать», - сообщил Довбенко.

Согласно тексту закона, в частности, предлагается формировать наблюдательный совет государственного банка из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета государственного банка Кабмин создает конкурсную комиссию, в состав которой входят один представитель от президента, три представителя от правительства и один представитель от профильного комитета Верховной Рады.
ForUm

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