Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности разоблачили начальника и заместителя управления Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции и их пособника на получении взятки в размере почти 200 тыс. грн, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что в ходе осуществления расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, при активном содействии Министра юстиции Украины, разоблачен и задержан один из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместителя начальника этого же управления и физическое лицо-пособник, которые требовали и получили неправомерную выгоду в размере почти 200 тыс. грн за не препятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам лицам будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), а судом избрана мера пресечения.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, определено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.