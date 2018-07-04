Полицейские получили возможность отслеживать сроки пребывания в Украине авто на еврономерах и применять санкции к нарушителям, сообщает AUTO-Consulting.

Теперь полиция имеет доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год.

Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке.

Как сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.