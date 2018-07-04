Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан включен в список на обмен от террористической организации «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Официально! Владимир Рубан – в списке на обмен от «ДНР». Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан», – написал он.

Как сообщал ForUm, Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.

24 мая Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

25 июня Шевченковский районный суд Киев продлил арест Рубана до 23 августа.