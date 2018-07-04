также в разделеОбщество
Начальника и заместителя подразделения Минюста задержали на взятке 7
В Украине обновили календарь прививок 13
Комитет ВР поддержал законопроект о блокировании сайтов 16
МИД: Вторым приговором Балуху РФ выходит за границы здравого смысла 16
Минздрав: Тяжелое состояние девочки из «Славутича» не связано с отравлением 17
Российскому боевику пересчитали тюремный срок по «закону Савченко» 50
Экс-нардепа обвинили в организации убийства милиционера в 2006 году 394
Вчера нацгвардейцы задержали на Донбассе троих боевиков 21
Суд отказался разрешить задержание «лесника Януковича» 30
Кабмин назначил нового замминистра финансов 36
Полторак пожаловался на мэров городов, которые не регистрируют земли Минобороны 65
Моравецкий: 1,5 миллиона украинцев не зарегистрированы беженцами, потому что им легко найти работу 18
Гройсман предложил привлечь к борьбе с контрабандой военных 25
Лазарев: Концепция, предложенная Денисовой и Геращенко, — это сознательное оттягивание времени 39
Рада сделала шаг к ужесточению наказания за пьяные ДТП 52
Гройсман о борьбе с контрабандой: Во многих кабинетах началась истерика 95
На границы стран ЕС направят 10 тысяч пограничников 46
На месте аварии в Одесской области восстановлено движение поездов 50

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан включен в список на обмен от террористической организации «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Валентин Рыбин. 

«Официально! Владимир Рубан – в списке на обмен от «ДНР». Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан», – написал он.

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.

24 мая Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.

25 июня Шевченковский районный суд Киев продлил арест Рубана до 23 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги