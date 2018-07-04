Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича в государственной казне осталось меньше средств, чем было у него, по возвращении из тюрьмы.

Об этом он сказал в среду на встрече Президента Петра Порошенко с представителями бизнеса, сообщает «Украинская правда».

По его словам, сейчас Украину часто критикуют за якобы неудачную борьбу с коррупцией, но это неправда.

«По закону, ответственность ГПУ за преступления категории «А» (от губернатора и выше). С 2016 года, счастлив сказать, что все ключевые дела относительно Януковича и его государственной мафии фактически следствие завершило. Сейчас они на стадии ознакомления с материалами и передачи в суд», - рассказал глава Генпрокуратуры.

«Мы все без вмешательства, но с нетерпением ждем суда над Януковичем, потому что это принципиально является следствием Революции Достоинства для бывших, нынешних и будущих руководителей государства», - добавил он.

Луценко отметил, что также за его ведомством расследования дел категории «Б», в которых уже есть 2267 приговоров по коррупции.

Он добавил, что ГПУ удалось уже вернуть в госказну более 2 миллиардов долларов, 1,5 миллиарда из которых по спецконфискации, остальные - по результатам приговоров.

«С моей точки зрения, в нашей зоне ответственности что-то происходит. Между нами, это больше, чем в любой год до Революции Достоинства», - сказал генпрокурор.

«В чем проблема? В том, что вновь созданные антикоррупционные органы пока могут похвастаться одним приговором над бухгалтером и большими перспективами. Я не тот человек, который собирается их дискредитировать», - добавил Луценко.

По его словам, ГПУ «берет на себя» любые дела, которые передают из Национального антикоррупционного бюро и готов всячески помогать.

«И это не просто слова, потому что 40% дел НАБУ совместные с ГПУ. Это хорошее сотрудничество. Но мы надеемся, что они также дадут какой-то результат, после которого мир перестанет упрекать Украину», - заявил глава Генпрокуратуры.

При этом, по его мнению, сколько бы правоохранители не сажали коррупционеров, этого не достаточно для реальной борьбы с коррупцией.

«Украина после Януковича, в первый день премьер-министра Яценюка, имела 8 тысяч баксов в государственной казне. 8 тысяч баксов на все! На образование, на медицину, на дороги, на войну, на все. Извините, но у меня после тюрьмы дома было чуть больше», - сказал Луценко.

Он добавил, что за за четыре года президентства Януковича, он нанес ущерб государству в 40 миллиардов долларов, что равняется годовому бюджету страны.

По его словам, Украина сейчас полузатопленный корабль, хотя, по его мнению, Порошенко удалось сделать уже немало для его восстановления.

При этом Луценко заверил, что еще надо сделать многое, в частности, преодолеть «совок в головах», уничтожить «подковерные игры» и прочее.