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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, сообщает УНИАН.

Этим законопроектом Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новым разделом – «Меры по блокированию информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах)».

В документе отмечается, что блокированием информационного ресурса (сервиса) является прекращение доступа неограниченного круга потребителей телекоммуникационных услуг к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах), через который распространяется информация, распространение которой запрещено в Украине.

Основанием для применения блокировки определенного информационного ресурса (сервиса) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах) и удаления из него информации является решение суда в случае распространения через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления. Кроме того, блокировка определенного информационного ресурса применяется судом в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В Уголовном процессуальном кодексе, в частности, предлагается установить, что временным блокированием (ограничением) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) являются действия, в результате которых исключается доступ и/или распространение информации с определенного (идентифицированного) информационного ресурса (сервиса) через информационные, телекоммуникационные и информационно-телекоммуникационные сети (системы) с целью прекращения уголовного правонарушения или предотвращения совершения другого.

Временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах) применяется: во время досудебного расследования - следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, или по ходатайству прокурора, а во время судебного производства - судом по ходатайству прокурора.

В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть начата до вынесения определения следственным судьей, судом по постановлению прокурора или постановлением следователя, согласованным прокурором, и применяется на срок не более 48 часов.

В таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после начала осуществления таких действий обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье или в суд.

Напомним, ранее в повестку дня Верховной Рады включили законопроект №6688, которым предлагает разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты.
ForUm

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