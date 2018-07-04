В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок. Об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практикой. Изменения уже вступили в действие, поэтому, если планируете вакцинацию ребенка - обязательно ознакомьтесь», – написала она.

По информации Супрун, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Он также сообщила, что вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

«Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко», – отметила Супрун, подчеркнув, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра.