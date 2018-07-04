Президент Петр Порошенко подписал представление в Верховную Раду о рассмотрении законопроекта о налоге на выведенный капитал. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнес ассоциаций и бизнес сообществ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что этот вопрос тщательно обсуждался. «Помните, как здесь были разные мнения внутри одной головы, имею в виду отдельные ассоциации, которые никак не могли определиться: они «умные» или «красивые». Нам нужна ваша общая позиция - мы «за» налог на выведенный капитал или мы «против» налога на выведенный капитал», - обратился он к участникам встречи.

Президент подчеркнул, что «этот законопроект не должен и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом». По его словам, документ вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы: «Ибо мы должны нести ответственность, что приоритетные расходы бюджета - имеются в виду расходы на оборону, на социальные сферу - будут гарантированно профинансированы».

«Мы на сегодняшний день очень четко рассчитать реальные потери. И эта работа уже началась. Я вижу конструктивные результаты. И в тексте законопроекта должна быть однозначная норма, что он вступает в силу после голосования соответствующих компенсаторов. Компромисс здесь найден», - особо подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что изучал опыт стран, где уже работают подобные законы. «Я сделал большую работу: на каждой своей международной встрече, особенно с теми странами, где закон о налоге на выведенный капитал работает, очень длинная была дискуссия начиная от президента Эстонии и заканчивая другими лидерами», - отметил он.

По его словам, противники этого закона «вместо того, чтобы прилагать лоббистские усилия, дискредитируя этот закон в проплаченных средствах массовой информации», должны выходить на дискуссию, на «круглые столы» и объяснять.

«А с другой стороны - налоги надо платить. Если выводить средства из Украины на потребление - оплатите налог в государственный бюджет. Это честно. Честно по отношению к государству, честно по отношению к налогоплательщикам, тем более, что при экономическом росте растут показатели прибыли», - подчеркнул Президент.

Напомним, Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Позже Президент отложил представление законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.