В Украине планируют налог на прибыль заменить налогом на выведенный капитал. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями деловых кругов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы должны искать нестандартные, нетривиальные решения для стимулирования инвестиций и ускорения экономического роста. Есть идея, и мы хотим вынести ее на широкое общественное обсуждение. Вы сегодня будете первыми, кому представят долгожданный проект закона о введении налога на выведенный капитал», - сказал он.

По словам Главы государства, ВВП в третьем квартале текущего года вырос на 2,1%. «После глубокого падения, вызванного войной и экономической агрессией со стороны России, эта положительная тенденция не может не радовать. Но, очевидно, что такие низкие темпы экономического роста для нас неприемлемы», - отметил он, объясняя причины такой законодательной инициативы.

Президент поблагодарил правительство и отдельных народных депутатов, которые «вопреки очень бешенному сопротивлению», сформировали единую команду и приняли решение о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

«Есть риски, что сократятся поступления в государственный бюджет? Есть. И мы четко их понимаем. И должны предусмотреть соответствующие компенсаторы, чтобы не пострадал государственный бюджет и социальные программы», - подчеркнул Порошенко.

По словам Главы государства, предлагается ввести налогообложение только той части прибыли предприятий, которая не направляется на расширение или создание производства. Этот налог будет очень простой в администрировании. «Чтобы не решали налоговики, что вы отнесли к себестоимости, структуру вашей себестоимости, какой способ и технологии производства», - отметил он.

Порошенко заявил: «Это имеет огромное антикоррупционное значение, огромное упрощение ведения бизнеса, снижение себестоимости и перевод абсолютного большинства украинского бизнеса с потенциально тех, кого могут обвинить в каких-то уголовных шагах, на абсолютно чистую светлую и прозрачную сторону».

«Это мощная инъекция, чтобы стимулировать экономический рост, мощный стимул - от фискального к психологическому - сейчас инвестировать в Украину», - убежден Глава государства.

Он также добавил, что сокрытие прибыли и рисование фиктивных убытков, чем, к сожалению, вынуждено было заниматься абсолютное большинство представителей бизнеса, наконец потеряет смысл. «Единственное, что потеряют работу определенные советники, которые советовали как это делать. Простите, переквалифицируйтесь. Думаю, что именно сейчас хорошее время для этого», - отметил Президент.

По его словам, отражение реального состояния капитализации и прибыльности предприятий чрезвычайно облегчит привлечение инвестиций и кредитов.

«Понимаю, что все это произойдет не сразу. Но я твердо убежден, что в очень короткой перспективе мы будем иметь решительный рост ВВП и как следствие увеличение доходов государственного бюджета. С лихвой это перекроет эти потери, риски отмены налога на прибыль», - отметил Порошенко.

По словам Президента, как компенсировать эти потери на первых порах – это общее командное задание, в первую очередь власти, но и советы бизнеса будут очень нужны. «Я хочу вас убедить - мы с этим справимся. Была бы только уверенность, что бизнес точно хочет этой реформы и является нашим надежным, твердым партнером в ее реализации», - отметил он.

Глава государства призвал бизнесменов совместно с государством выработать стратегическую коммуникацию, которая должна выстраиваться с обществом в этом вопросе.