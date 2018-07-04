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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможности проведения военных учений возле морских судов с 4000 контейнерами, которые не желают заходить на растаможку, надеясь, что впоследствии товар удастся ввезти при помощи теневых схем.Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

«4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не заходят, не растаможиваются. Им говорят «завтра, послезавтра, через неделю, договоримся». Не договоримся, растаможивайте, завозите в Украину, продавайте товар по честной цене, платите налоги в бюджет. У меня вопрос: Вооруженные силы Украины такую политику поддерживают? Степан Тимофеевич (Полторак, министр обороны. – Ред.)?», - отметил Гросйман.

В свою очередь, министр обороны предложил «подогнать суда ближе к берегу» с помощью Военно-морских сил. «Может, их нужно немного из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?», - предложил Полторак.

После этого Гройсман допустил возможность проведения военных учений вблизи судов с контейнерами. «Степан Тимофеевич, недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины, провести где-то там поблизости учения. Честно вам могу сказать - не могу этого терпеть. И подельником я не собираюсь ни у кого быть», - сказал глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.
ForUm

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