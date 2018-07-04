Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для нетрезвых водителей, которые сбили человека.

За соответствующий законопроект №7064 в среду проголосовали 240 депутатов, сообщает «Украинская правда».

Он, в частности, предусматривает дополнение Уголовного кодекса отдельной статьей 286-1. Эта статья должна регулировать наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность для водителей, которых лишили прав за нетрезвое вождение, и которые ослушались запрета на вождение. Таких авторы проекта хотят наказывать лишением свободы на 5 лет и пожизненно отбирать у них права.

Сейчас статья 286 УК не предусматривает наказания отдельно за нетрезвое вождение.

Тяжелая ответственность для водителей, из-за действий которых пострадал или погиб один человек, сейчас заключается в ограничении свободы на срок до 3 лет с возможностью лишения прав.

Водителей, которые сбили нескольких человек, сейчас могут засудить к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением прав или без.

Напомним, в начале ноябре МВД предложило законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

10 ноября 2017 года соответствующее постановление «О внесении изменений в Правила дорожного движения» было принято правительством. 1 января 2018 года оно вступило в силу.