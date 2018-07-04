Вчера, 3 июля, произошло возгорание хвойной подстилки в Баловно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района Николаевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 в 17:18.

На месте выяснилось, что огонь частично затронул и молодые насаждения, существовала угроза верхового пожара. Пожарными дежурных отделений 1, 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурной сменой оперативно-координационного центра Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области с привлечением техники и людей ГП «Николаевское лесное хозяйство» в 18:25 пожар был локализован, ликвидирован в 18: 56 на площади 6000 кв.м.

В общем привлекалось 5 единиц техники и 17 человек. Причина пожара - поджог.