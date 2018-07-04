Ключевая цель правительственной инициативы «Украина без контрабанды» - наполнение государственного бюджета, чтобы, в том числе, надлежащим образом финансировать социальные инициативы и армию. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Кто-то пытается выдать историю, вроде Гройсман борется за влияние на таможню. Я борюсь за одно - за наполнение государственного бюджета. Это нужно для того, чтобы лучше финансировать войско, потребности детей, медицину, пенсионеров, дороги. Ответ прост – я борюсь за наполнение бюджета совместно с коллегами из правительства, МВД, ГФС и другими», – отметил он.

Глава правительства привел цифры, которые свидетельствуют об увеличении поступлений уже в июне. Так, только в Одесской таможне отчисления за каждый контейнер - в зависимости от товара – выросли от 5 до 10 тыс. грн. По некоторым товарным группам отчисления выросли вдвое. Общий объем растаможки всего за неделю - с 20 по 26 июня, составил 498 млн грн за 1112 контейнеров.

«Во многих кабинетах истерика – потока «левых» денег нет. Некоторые готовы к кардинальным вещам, чтобы восстановить это. А между тем, это средства граждан. Никто не заставит меня закрыть глаза на контрабанду. Не закрывайте мне глаза - закройте контрабанду», - сказал Гройсман.

Он отметил, что «договориться» с чиновниками и правоохранителями больше не удастся. Единственный выход - четко, прозрачно и в соответствии с законодательством растамаживать импорт и работать на интересы государства.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.

Согласно плану, с 21 июня по 31 декабря 2018 года будет реализован экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительствовнести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров.