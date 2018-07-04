Во вторник, 3 июля, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на 8 этаже.

Вызов на линию 102 поступил около 17:20, сообщает Информатор.

По словам полицейских, жители подъезда обнаружили тело женщины без признаков жизни. Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома. В мусоропроводе был найден окровавленный кухонный нож. Также полицейские обнаружили рукоятку молотка.

Установлена личность подозреваемого, им оказался житель этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители. Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами. Мужчина имеет психические отклонения. Из-за чего убили женщину — неизвестно. Отметим, что версия ограбления исключается.