Дети в оздоровительном лагере санаторного типа «Славутич» могли отравиться в результате употребления испорченного йогурта, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«По состоянию на 02.07.2018 в детском оздоровительном заведении «Славутич» находились 226 детей. Среди них в сопровождении 3-х тренеров были 26 детей из Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ. Было выяснено, что 30.06.2018, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем «Злаки» и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью выявления нарушений требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, специалисты Переяслав-Хмельницкого районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы провели обследование пищеблока ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич» с отбором проб пищевых продуктов для проведения соответствующих лабораторных исследований.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и ​​вернули детям для потребления через сутки.

Следует отметить, что 12 заболевших детей являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ). По состоянию на 03.07.2018 ухудшения состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. При этом следует отметить, что они все питались в одной столовой.

По состоянию на 3.07.2018 один ребенок с предварительным диагнозом «энцефалит» находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет», еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Напомним, в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в частном детском лагере «Славутич» в результате массового пищевого отравления пострадали 12 детей, один ребенок находится в коме.

По данному факту начато уголовное производство.