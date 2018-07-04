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Прокуратурой Киевской области по факту отравления 12 детей в оздоровительном лагере санаторного типа «Славутич» в сведения внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 2 июля текущего года, 11 воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике СДЮШОР «Школа Дерюгиных» обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.

Кроме того, в реанимационное отделение КУ «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» доставлена еще одна 8-летнюя девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Следует добавить, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря «Славутич» в государственную собственность. Прокуратурой Киевской области установлено, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Напомним, в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в частном детском лагере «Славутич» в результате массового пищевого отравления пострадали 12 детей, один ребенок находится в коме.
ForUm

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