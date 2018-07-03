Сегодня, 3 июля, в Емильчинском районе Житомирщины полицейские задержали автомобиль, перевозивший 80 мешков нелегально добытого янтаря, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Около 15:00 на автодороге Коростень-Новоград-Волынский инспекторы группы реагирования Емильчинского отделения полиции при обеспечении безопасности дорожного движения за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Рено Мастер».

Во время осмотра транспортного средства в нем было обнаружено около 80 наполненных мешков. На вопрос о багаже ​​водитель, житель Олевска, заметно занервничал. Поэтому полицейские внимательнее присмотрелись к мешкам и выявили наличие в них янтаря.

«По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камней. Поэтому на место происшествия прибыли бойцы роты полиции особого назначения и следственно-оперативные группы Емильчинского отделения и Главного управления Нацполиции в области», - сообщил начальник ГУНП Вячеслав Печененко.

Транспортное средство вместе с багажом задержано и доставлено в главке для проведения необходимых следственных действий.

Предварительная правовая квалификация события - статья 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.