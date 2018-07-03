Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Гражданин Черновецкий, 25.11.1951 года, согласно требованиям ст. 133, 135 вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащук C.B., по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля», – сказано в повестке.

Также на допрос в ГПУ вызвали сына Черновецкого Степана.

«Гражданин Черновецкий Степан Леонидович, 27.10.1978 года, согласно требованиям ст. 133. 135 вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 11 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащук C.B., по адресу: г. Киев. ул. Резницкая. 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля», – отмечается в повестке.

Напомним, суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.

Служба безопасности Украины объявила его в розыск.