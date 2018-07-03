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В ГК «Укроборонпром» завершена оптимизация внутренней структуры и кадрового состава путем сокращения численности персонала на 40% с сохранением необходимой функциональности, сообщает пресс-служба госконцерна.

В частности, сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация состоялась по плану реформирования «Укроборонпрома» и была утверждена Наблюдательным советом.

В соответствии с установленным законодательством и коллективным договором порядка увольнения работников, была создана конкурсная комиссия, которая отобрала лучших специалистов в сфере оборонной промышленности. Таким образом, сейчас в ГК «Укроборонпром» работает только около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий, входящих в состав концерна.

Сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав «Укроборонпрома». Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий «Укроборонпрома» контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий.

Для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.
ForUm

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