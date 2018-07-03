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Министр обороны Степан Полторак уволил с военной службы из-за служебного несоответствия начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы полковника Александра Шило, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня министром обороны Украины по итогам проведения служебного расследования принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одессы Южного территориального КЭУ Вооруженных сил Украины полковника Александра Шило, с наложением на него взыскания (увольнения с военной службы по служебному несоответствию)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной увольнения стало неудовлетворительное отношение к своим служебным обязанностям и небрежное отношение к службе.

Ранее СМИ сообщали, что полковнику Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества.
ForUm

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