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Во Львове полицейские задержали находящегося в розыске мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, сообщает пресс-служба львовской патрульной полиции.

«Вчера днем во время патрулирования на улице Стрыйской экипаж патрульной полиции увидел двух мужчин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Их попросили остановиться, однако лица ускорили ход. Их догнали и попросили предъявить документы. Один из граждан нервничал. Проверка в базе данных показала, что 33-летний житель Львовской области находится в активном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК (кража с проникновением)», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что мужчину доставили в отдел полиции и передали следователям. Также на двоих лиц патрульные составили постановления за переход дороги в неустановленном месте.
ForUm

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